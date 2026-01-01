Gabon: La Direction du Bureau central du recensement général de la population et des logements dotée de moyens roulants par le ministère de la Planification

Libreville, 31 décembre 2025- Louise Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective a procédé à la remise officielle des véhicules au Directeur du Bureau central du recensement général de la population et des logements.

Cette cérémonie a eu lieu en présence des membres de son cabinet, du Secrétariat général, du Commissaire général au plan et de plusieurs directeurs généraux. C'est un moment lourd de symbole, précisera la ministre. Les équipes du ministère de la Planification et de la Prospective et notamment de la direction générale de la statistique, du bureau central du recensement ont travaillé depuis plusieurs années pour préparer un exercice qui compte dans la vie d'une nation. C'est le recensement général de la population et des logements (RGPL).

Ce recensement, aux dires du membre du gouvernement, est important parce que les Gabonais doivent savoir combien sont-ils. "Cet exercice est important pour le gouvernement qui prépare les politiques publiques. Dans le cadre de la 5é République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, Chef de l'État et Chef du gouvernement s'est engagé à s'assurer que les conditions de vie de toutes les populations sont améliorées et comment nous pouvons les aider" a rappelé la ministre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Finie la cartographie censitaire, il y a quelques mois. Cette dernière permet de savoir où sont ces populations, comment sont elles réparties sur toute l'étendue du territoire.

La remise de ces véhicules au Directeur du bureau central du recensement prépare le lancement effectif de la phase du dénombrement. Les agents recenseurs vont être formés pendant deux semaines.

Madame la ministre encourage les populations à accueillir les agents recenseurs, à leur donner autant d'informations, parce que l'attentent des objectifs du projet de société du Chef de l'Etat dépendra de la véracité des informations qui seront recueillies.