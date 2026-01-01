Sénégal: 2026 - L'épreuve de vérité pour la gouvernance et la justice sociale

Dans son adresse à la Nation, le Président Bassirou Diomaye Faye a dressé le bilan d'une année 2025 qu'il qualifie lui-même de « moment de vérité ». Une année marquée par la rigueur, la transparence et un effort méthodique de redressement de l'État, dans un contexte de déséquilibres profonds hérités du passé.

Fidèle au serment prêté devant la Nation et devant Dieu, le chef de l'État a réaffirmé son attachement à la Constitution, à la République et à un projet de transformation fondé sur la justice, la souveraineté, l'équité et la dignité humaine. Une boussole politique résumée par la devise Jub, Jubal, Jubanti, qui continue de guider l'action gouvernementale.

Sur le plan social, des avancées concrètes ont été mises en avant. La baisse progressive des prix des produits essentiels a permis un allègement réel du coût de la vie, représentant 342,5 milliards de FCFA d'économies pour les ménages en 2025. L'extension du Registre national unique à un million de ménages a renforcé le ciblage des politiques sociales, rendant l'action publique plus juste et plus efficace.

Dans le même esprit, l'autonomisation économique des femmes et des jeunes s'est traduite par la création de 1 060 coopératives productives solidaires, illustrant la volonté de bâtir une économie plus inclusive. Le Président a également salué le rôle du Premier ministre Ousmane Sonko et de l'ensemble du gouvernement dans la conduite de ces réformes.

Au cœur de cette démarche, une conviction forte : restaurer la confiance des citoyens par la vérité, la sobriété de l'État et une gouvernance fondée sur l'intérêt général.