Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - «Rien ne sera jamais placé au-dessus de la paix, de l'unité et de l'intégrité du Sénégal»

Dans son message à la Nation à l'occasion du Nouvel An 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé avec force son attachement aux valeurs fondamentales de la République, plaçant la paix, l'unité et l'intégrité territoriale du Sénégal au sommet de ses priorités.

Conscient de la responsabilité que lui confère la magistrature suprême, le chef de l'État a souligné que la « haute charge » qui lui a été confiée exige une hauteur d'esprit constante. Il s'est engagé à poursuivre sa mission avec humilité, écoute et lucidité, assurant que rien ne primera sur l'intérêt général. « Rien ne sera jamais placé au-dessus de la paix, de l'unité et de l'intégrité du Sénégal », a-t-il martelé, dans un ton empreint de fermeté et de responsabilité.

Dans un message empreint de réalisme et d'exigence morale, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la République n'attend pas la perfection de ses dirigeants et de ses citoyens, mais exige la sincérité des intentions, la loyauté des engagements et la constance dans l'effort collectif. Une invitation à la responsabilité partagée et à l'engagement citoyen pour la consolidation de la Nation.

Reconnaissant l'ampleur des attentes populaires, le Président a salué le choix du peuple sénégalais de tourner le dos à la résignation pour embrasser l'espérance et l'action. Selon lui, cette volonté collective constitue le socle de la transformation profonde du Sénégal, dans un contexte national et international marqué par de nombreux défis.