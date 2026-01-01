Sénégal: Relance économique - 2026, l'année de l'investissement public

31 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop

L'année 2026 s'annonce comme celle de la relance effective de l'investissement public. Dans son discours, le Président Bassirou Diomaye Faye a détaillé une ambitieuse feuille de route économique, fondée sur la production, les infrastructures et la souveraineté.

Dans le monde rural, les résultats sont déjà perceptibles. La production céréalière a dépassé 2,5 millions de tonnes, tandis que la filière arachidière a retrouvé une dynamique porteuse. La relance de la SONACOS, après deux ans d'arrêt, a permis la création de 2 300 emplois directs, avec une dotation supplémentaire de 25 milliards FCFA prévue en 2026. Plus de 8 000 PME ont été accompagnées, consolidant près de 130 000 emplois.

Les infrastructures constituent un autre levier majeur. Près de 280 km de routes, plus de 100 km de pistes rurales, ainsi que l'électrification de 831 799 nouveaux bénéficiaires ont contribué à désenclaver les territoires. En 2026, plus de 100 milliards FCFA seront engagés pour les routes, les équipements structurants et les projets liés aux JOJ Dakar 2026.

Sur le plan institutionnel et international, le Sénégal renforce son État de droit avec l'installation de l'Office national de lutte contre la corruption et la poursuite des réformes constitutionnelles. À l'extérieur, la désignation du Sénégal à la tête de la Commission de la CEDEAO consacre son leadership diplomatique et son engagement pour un multilatéralisme plus inclusif.

Pour le chef de l'État, le Sénégal dispose désormais des leviers nécessaires pour se transformer par ses propres efforts, avec le peuple comme force et la jeunesse comme moteur.

