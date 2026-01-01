Sénégal: Santé, éducation, jeunesse - Le triptyque présidentiel pour préparer l'avenir du pays

Préparer l'avenir du Sénégal passe, selon le Président Bassirou Diomaye Faye, par « un investissement massif dans le capital humain ». Dans son Adresse à la Nation, le chef de l'État a réaffirmé que la santé, l'éducation et la jeunesse constituent « des piliers centraux du projet de transformation » porté par les pouvoirs publics.

D'abord, la santé. Le Président a mis en avant des actions concrètes menées au plus près des populations. En 2025, « des structures de proximité ont été ouvertes ou réhabilitées », avec notamment l'ouverture de 34 postes de santé et le déploiement de 76 ambulances médicalisées sur l'ensemble du territoire.

Cet effort sera amplifié dès 2026 avec « le renforcement des plateaux médicaux » et la mise en service de 112 ambulances. Parallèlement, un investissement de 91 milliards de francs CFA est annoncé pour la construction de centres de santé de grand standing et « l'achèvement de l'Hôpital oncologique de Diamniadio ».

Ensuite, l'éducation, présentée comme un levier stratégique de souveraineté. Plus de 2 400 salles de classe ont été livrées, accompagnées de blocs administratifs, sanitaires et de clôtures sécurisées.

À cela s'ajoute le recrutement de 2 000 enseignants dans les zones prioritaires, ainsi que l'arrivée prochaine de plus de 500 enseignants-chercheurs dans les universités et instituts supérieurs.

Le chef de l'État a également insisté sur « la réforme des curricula », la création de huit nouveaux ISEP et « l'intégration des daaras dans l'éducation nationale », afin d'aligner la formation sur les besoins réels de l'économie.

Enfin, la jeunesse, placée au cœur de la vision présidentielle. « C'est d'abord pour elle », a rappelé Bassirou Diomaye Faye, qu'il a décrété 2026 « année de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire ».

Une orientation renforcée par l'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, premier événement olympique jamais accueilli sur le sol africain, symbole de confiance et d'ouverture.

Au fil de son discours, le Président a martelé une conviction forte : « investir dans la jeunesse, c'est investir dans la souveraineté et la stabilité durable de la Nation ». Une ligne directrice qui structure désormais l'action publique à l'horizon 2026.