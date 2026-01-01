Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - «Aucune violence n'est tolérable dans la République»

Dans son message de Nouvel An, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé l'engagement ferme de l'État dans la lutte contre toutes les formes de violence, en particulier celles exercées contre les femmes.

Le chef de l'État a assuré que la prévention, la protection des victimes et la sanction des auteurs demeureront des priorités absolues de l'action publique.

« L'État poursuivra sans relâche la prévention, la protection des victimes et la sanction implacable des auteurs afin que la dignité, la sécurité et la vie soient garanties à toutes et à tous », a déclaré le président, soulignant la volonté des autorités de renforcer les mécanismes de protection et de justice.