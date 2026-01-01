Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - «Aucune violence n'est tolérable dans la République»

1 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Dans son message de Nouvel An, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé l'engagement ferme de l'État dans la lutte contre toutes les formes de violence, en particulier celles exercées contre les femmes.

Le chef de l'État a assuré que la prévention, la protection des victimes et la sanction des auteurs demeureront des priorités absolues de l'action publique.

« L'État poursuivra sans relâche la prévention, la protection des victimes et la sanction implacable des auteurs afin que la dignité, la sécurité et la vie soient garanties à toutes et à tous », a déclaré le président, soulignant la volonté des autorités de renforcer les mécanismes de protection et de justice.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.