Sénégal: Centres de santé, ambulances, hôpitaux - La relance sanitaire annoncée pour 2026

Le secteur de la santé bénéficiera d'un effort majeur des pouvoirs publics en 2026, avec la mobilisation de 91 milliards de francs CFA destinés à renforcer durablement les infrastructures sanitaires sur l'ensemble du territoire national, a annoncé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans son adresse à la nation, à la veille du Nouvel An, le chef de l'État a précisé que ces ressources serviront notamment à la construction de 35 centres de santé de proximité de grand standing, à l'achèvement de l'Hôpital oncologique de Diamniadio, ainsi qu'au renforcement des plateaux médicaux dans les différentes régions du pays.

Le président de la République a rappelé que le gouvernement a, ces dernières années, œuvré à améliorer le quotidien des familles à travers l'ouverture et la réhabilitation de structures sanitaires de proximité, le renforcement des équipements médicaux, le rapprochement du SAMU des terroirs et la mise à niveau des maternités.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Bassirou Diomaye Faye, ces efforts se sont traduits, en 2025, par l'ouverture de 34 postes de santé et le déploiement de 76 ambulances médicalisées. Il a annoncé que ce parc sera renforcé en 2026 pour atteindre 112 ambulances médicalisées, afin d'améliorer la prise en charge des urgences et l'accessibilité des soins.