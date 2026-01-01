Tunisie: Le président Saïed présente ses voeux au peuple Tunisien à l'occasion du nouvel an

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a présenté ses vœux sincères au peuple tunisien à l'occasion de l'avènement de la nouvelle année administrative.

Dans une allocution vidéo diffusée via la page officielle de la présidence de la République, le chef de l'Etat a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement à aller de l'avant sur la voie de la concrétisation des revendications légitimes du peuple tunisien à l'emploi, à la liberté et à la dignité nationale.

Tout en réitérant sa profonde conviction que la Tunisie est un pays qui regorge d'innombrables ressources et potentialités, dont notamment, son précieux capital humain, le président Saïed a en outre promis de relever les défis que se posent et d'oeuvrer à garantir les attributs d'une vie digne à l'ensemble des tunisiens.

"L'avenir est devant nous. Nous œuvrerons à le façonner à notre guise", a fait savoir le président Saïed, ajoutant que "les portes seront bientôt ouvertes aux jeunes afin qu'ils prennent le relais."

Tout en assurant que les efforts de réforme se poursuivent sans relâche afin de transcender les difficultés, dont certaines sont héritées du passé et d'autres montées de toutes pièces, le président de la République a rappelé que la Tunisie mène aujourd'hui une bataille de libération, notamment, sur le front social.

"La justice sociale est un préalable nécessaire à la stabilité, à la création de la richesse et des postes d'emploi", a-t-il soutenu.

Pour ce faire, le chef de l'Etat a réitéré son appel incessant à adopter de nouvelles législations, estimant que les législations d'essence humaine ne sont plus "immuables et éternelles" et que leur efficacité dans la pratique demeure toujours tributaire de la bonne volonté des autorités chargées de les mettre en œuvre.

Raison pour laquelle, a poursuivi le président Saïed, ces autorités doivent faire de preuve de patriotisme, d'engagement et de responsabilité afin de défendre la liberté de la patrie et porter haut son drapeau.

"C'est avec des esprits engagés et altruistes qu'on parvient à bâtir des nations et non avec ceux qui n'ont d'ultime souci que de glaner des avantages injustifiés", a encore martelé le président Saïed.

S'adressant à ceux qui ont pris coutume de jouer la duplicité et qui s'acharnent à faire endurer la souffrance des citoyens et saboter les projets en cours, le président Saïed a réaffirmé que la Tunisie "n'a plus besoin d'eux", ajoutant que "notre pays a plutôt besoin de responsables libres et intègres et pleinement motivés à contribuer au développement du pays."

Evoquant les mutations sans précédent que connaît le monde d'aujourd'hui, le président de la République a souligné que la Tunisie "ne cèdera plus jamais à ses principes et choix", réitérant son rejet catégorique de l'idée d'un monde fondé sur une logique dualiste de maître et subordonné.

"Nous sommes et nous serons pour toujours les maîtres dans notre pays", a-t-il soutenu.

Au terme de son allocution, le président de la République a saisi l'occasion pour exprimer le soutien indéfectible de la Tunisie en faveur du peuple palestinien, rappelant à ce propos la position de principe de notre pays s'agissant de se tenir aux côtés du peuple palestinien dans la défense de son droit à établir son Etat indépendant et souverain sur l'ensemble de ses territoires avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.