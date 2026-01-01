Afrique: CAN Maroc 2025 - A Marrakech, la présence d'Adjé Silas Metch galvanise des Éléphants ambitieux

Arrivé à Marrakech, mercredi 31 décembre 2025, en début d'après-midi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas METCH, a posé un acte fort à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Sa présence dans la capitale touristique marocaine, épicentre du parcours des Éléphants dans la phase de groupes, est loin d'être anodine.

À sa descente d'avion, le patron du sport ivoirien a été chaleureusement accueilli par Son Excellence Lamine Ouattara, Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Royaume du Maroc. Un accueil protocolaire, certes, mais surtout un symbole : celui d'un État ivoirien pleinement mobilisé derrière son équipe nationale, déterminée à aller loin dans la compétition continentale.

Homme de défis et de victoires, Adjé Silas METCH incarne un soutien institutionnel fort et constant aux Éléphants. Sa venue à Marrakech intervient à un moment stratégique, à la veille du match décisif face au Gabon, comptant pour la troisième journée de la phase de groupes. Une rencontre cruciale, qui pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de terminer en tête du groupe F et de rester à Marrakech pour disputer son huitième de finale.

Dans l'entourage de la sélection nationale, la présence du ministre est perçue comme un véritable levier de motivation. Elle a visiblement renforcé la détermination des joueurs, qui se sont battus avec fierté et engagement pour afficher clairement leurs ambitions dans cette CAN 2025. Sur le terrain comme en dehors, les Éléphants veulent prouver qu'ils ne sont pas de simples candidats, mais de sérieux prétendants au sacre final.

Adjé Silas METCH a assisté d'ailleurs, à partir de 20 heures, à la confrontation Côte d'Ivoire-Gabon. Un rendez-vous capital où la ferveur, la concentration et la confiance devront faire la différence. Avec le ministre des Sports à leurs côtés, les joueurs savent qu'ils ne marchent pas seuls et que toute la Nation est derrière eux.

Le message est limpide : gagner, convaincre et poursuivre la route vers la quatrième étoile. À Marrakech, les Éléphants ont non seulement joué pour une qualification, mais aussi pour affirmer, avec le soutien des plus hautes autorités sportives, leur ambition assumée de marquer de leur empreinte la CAN Maroc 2025.