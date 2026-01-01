Afrique: CAN 2025 - Les Lions indomptables renversent le Mozambique et poursuivent leur invincibilité

Le Cameroun a confirmé son statut de favori en s'imposant face au Mozambique (2-1), ce mercredi 31 décembre à Agadir, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Menés au score en première période, les Lions indomptables ont su faire parler leur expérience et leur maîtrise collective pour renverser la rencontre et terminer la phase de poules sans la moindre défaite.

Dominateurs dès l'entame, les Camerounais monopolisent le ballon et imposent leur rythme, mais se font surprendre contre le cours du jeu. À la 23e minute, Geny Catamo crée la sensation en déclenchant une frappe puissante aux abords de la surface, laissant Epassy sans réaction et donnant l'avantage aux Mozambicains. Un coup dur pour les hommes de David Pagou, jusque-là bien en place.

La réaction camerounaise ne se fait toutefois pas attendre. Six minutes plus tard, sur une action confuse dans la surface, le milieu mozambicain Néné marque contre son camp en tentant de repousser le ballon, permettant aux Lions indomptables de revenir à hauteur avant la pause (1-1). Malgré la sortie sur blessure du capitaine Nouhou, le Cameroun conserve la maîtrise du jeu.

Au retour des vestiaires, la pression camerounaise s'intensifie. Les changements opérés par le sélectionneur portent leurs fruits et, à la 55e minute, Christian Kofane délivre les siens d'un véritable missile. À plus de vingt mètres, l'attaquant du Bayer Leverkusen expédie une frappe surpuissante qui heurte la barre transversale avant de terminer au fond des filets. Un but somptueux qui offre l'avantage définitif au Cameroun.

Malgré quelques frayeurs en fin de rencontre, notamment une énorme occasion manquée par Bonde, les Lions indomptables gèrent sereinement leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Ce succès permet au Cameroun de terminer deuxième du groupe F, à égalité de points avec la Côte d'Ivoire mais derrière à la différence de buts.

Invaincu après la phase de groupes, le Cameroun affrontera l'Afrique du Sud en huitième de finale, tandis que le Mozambique, troisième du groupe, croisera le fer avec le Nigeria. Les Lions indomptables avancent ainsi avec confiance vers la phase à élimination directe, bien décidés à jouer les premiers rôles dans cette CAN 2025.