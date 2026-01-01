Sénégal: Production agricole - Le président de la République note des progrès décisifs

Lors de son discours à la nation le 31 décembre 2025, le chef de l'Etat s'est félicité des progrès réalisés dans le secteur de la production agricole.

« L'année 2025 a également marqué des progrès décisifs dans le champ productif, notamment grâce à la mise à disposition d'équipements appropriés et d'intrants suffisants aux acteurs agricoles. Dans les campagnes, la production céréalière a dépassé 2 500 000 tonnes, tandis que la filière arachidière a retrouvé une dynamique porteuse », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Il a affirmé que l'industrie a connu un tournant avec la relance de la Sonacos, après deux années d'arrêt, recréant plus de 2 300 emplois directs. Cet effort, a-t-il affirmé, se poursuivra en 2026, grâce à une dotation de 25 milliards destinée au renouvellement de l'outil de production. Selon le président de la République, à l'échelle nationale, plus de 8 000 Pme ont été accompagnées, permettant de consolider ou de créer près de 130 000 emplois directs et indirects.