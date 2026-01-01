Sénégal: Baisse des prix des produits essentiels - Plus de 342 milliards de FCfa au profit des ménages, selon le président de la République

Le président de la République s'est adressé à la nation le 31 décembre 2025. Bassirou Diomaye Faye a indiqué que l'année qui s'achève aura été, pour notre pays, un moment de vérité.

Selon le chef de l'Etat , elle a mis au jour des déséquilibres profonds, révélé l'ampleur des défis accumulés et rappelé l'exigence de redresser l'État avec sérieux, méthode et transparence. Il a affirmé qu'un travail approfondi a été mené à l'interne et avec nos partenaires, afin d'établir un diagnostic partagé et de dessiner des solutions durables.

«La baisse progressive des prix des produits essentiels s'est traduite par un allègement réel du coût de la vie. Les mesures de réduction des prix de plusieurs produits essentiels ont représenté, 342 milliards 500 millions de francs CFA d'économies pour les ménages en 2025. Cet effort se poursuivra en 2026 », a déclaré le chef de l'Etat.