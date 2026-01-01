Togo: L'État active des mesures d'urgence dans la Kara

Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Kodjo Adedzé, et le ministre délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement, Séna Alipui, ont précisé les actions engagées pour faire face à la pénurie d'eau qui touche la région de la Kara.

Des forages déconnectés sont désormais opérationnels; 14 nouveaux ont été réalisés et seront raccordés au réseau

Des équipes techniques sont déployées depuis plusieurs jours à Kara et à Mango, tandis que des camions-citernes sont mobilisés pour appuyer l'approvisionnement en eau potable.

« L'objectif est de réduire immédiatement les tensions d'approvisionnement et de préparer une gestion plus stable des ressources en eau en attendant la saison des pluies », a indiqué Kodjo Adedzé.

Par ailleurs, plusieurs projets sont annoncés. Une nouvelle source d'eau a été identifiée à Défalé, avec des discussions en cours avec l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement pour le financement. Un projet d'alimentation en eau potable pour Kara et ses environs, estimé à 13 milliards de Fcfa, est également en préparation avec l'appui de la BID.

Enfin, les pouvoirs publics planifient la construction du barrage multi-usage de Sarakawa, dont les études de faisabilité sont avancées. L'ouvrage devrait produire jusqu'à 22 000 m³ d'eau par jour pour les ménages et les agriculteurs.

Une sécheresse inhabituelle est à l'origine de la situation dans cette région.