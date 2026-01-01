Togo: Steeve Rouyar a regagné la France

1 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Steeve Rouyar, ressortissant français arrêté au Togo en marge de manifestations début juin et poursuivi notamment pour « atteinte à la sûreté de l'État », a été libéré et est arrivé en France jeudi matin, a indiqué l'Agence France-Presse citant les autorités françaises.

Sa remise en liberté est intervenue à la suite d'une « décision de la justice togolaise », a précisé le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, sans commentaire sur le fond du dossier, soulignant qu'il s'agissait « d'une affaire judiciaire individuelle ».

Expert-comptable guadeloupéen de 44 ans, Steeve Rouyar avait été interpellé le 6 juin à Lomé, alors que le Togo connaissait une vague de manifestations. Il était notamment accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, des charges qui l'exposaient à une peine pouvant aller de vingt à trente ans de prison.

Selon des sources diplomatiques, les autorités françaises avaient suivi le dossier de près et effectué des démarches auprès des autorités togolaises depuis l'arrestation. Aucune précision supplémentaire n'a été donnée sur les conditions exactes de sa libération ni sur l'évolution de la procédure judiciaire au Togo.

