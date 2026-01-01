Togo: Réveillon du Nouvel An sans incident majeur dans la capitale

La soirée du réveillon du Nouvel An s'est globalement bien déroulée à Lomé. Selon les premiers bilans communiqués par la Police, aucun incident majeur n'a été signalé dans la capitale.

Les forces de l'ordre font état de quelques accidents domestiques, de l'interpellation de personnes en état d'ivresse avancée et de rares collisions sur les axes routiers. Des faits limités, rapidement pris en charge, qui n'ont pas perturbé le déroulement des festivités.

Cette relative accalmie s'explique en grande partie par l'important dispositif déployé à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile avait mobilisé de nombreux éléments de la Police, de la gendarmerie et des services de secours afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Des patrouilles visibles, des contrôles préventifs et une présence renforcée aux points stratégiques de la ville ont contribué à dissuader les comportements à risque et à rassurer la population.

Au final, le pari d'un réveillon calme et sécurisé peut être considéré comme réussi. Les autorités saluent le sens de responsabilité des citoyens et rappellent l'importance de maintenir cette vigilance tout au long de la nouvelle année.