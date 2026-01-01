Congo-Kinshasa: Deux ponts importants réhabilités sur la Route nationale à Watsa

1 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les usagers de la Route nationale numéro 26 (R26), dans le territoire de Watsa (Haut-Uele), peuvent se réjouir, après inauguration, mardi 30 décembre, de deux ponts réhabilités, deux ans après leur effondrement.

Les ouvrages inaugurés par le gouverneur Jean Bakomito sont des ponts Bomokandi et Kidi, situés à 108 kilomètres de la cité de Watsa, chef-lieu du territoire du même nom.

Les travaux, réalisés par l'Office des routes, ont été financés par le gouvernement central.

Longs respectivement de 72 et 18 mètres et environ 5 mètres de large, les ponts Bomokandi et Kidi se sont effondrés en septembre 2023. La surcharge des véhicules serait à la base de ce désagrément, selon des sources bien informées.

L'effondrement de ces ouvrages a occasionné bien des conséquences socio-économiques, d'après l'élu provincial de Watsa, Placide Ombeni :

« La hausse des prix des produits alimentaires... Il y a eu des difficultés de traversée, il y avait eu des pertes de vies humaines, mais également il y avait eu des pertes de temps. La traversée avait été tellement difficile... »

Les deux ponts désenclavent non seulement la province du Haut-Uele mais aussi les trois autres entités issues de l'Ex-Province Orientale : le Bas-Uele, l'Ituri et la Tshopo.

Le tonnage de ces ouvrages étant limité à 45 tonnes au maximum, Placide Ombeni demande aux camionneurs de se conformer à leur capacité.

Il exhorte les autorités à faire respecter les dispositions techniques en la matière afin de garantir leur durabilité.

