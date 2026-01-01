Congo-Kinshasa: Nouvel an sous la peur et la faim pour les déplacés de la plaine de Savo

1 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus d'un millier d'habitants de Bule et des localités voisines, dans le territoire de Djugu (Ituri), passent ce premier jour de l'année 2026 dans des conditions extrêmement précaires, dans la plaine de Savo, au nord de Bunia. Ces familles ont fui les récents affrontements entre les FARDC et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire (CRP) de Thomas Lubanga. Elles appellent à une assistance humanitaire afin de sauver des vies.

Depuis plus d'une semaine, des milliers de personnes du centre de Bule et des localités environnantes fuient les combats entre les FARDC et les miliciens de la CRP. La dernière vague de personnes déplacées est arrivée mercredi dans la plaine de Savo, à 4 kilomètres de Bule-Centre.

Ici, ces vulnérables, composés majoritairement de femmes et d'enfants, passent la nuit à la belle étoile et n'ont rien à manger, a expliqué Floribert Dezunga, l'un d'eux.

Selon les autorités coutumières locales, si les violences armées continuent dans la région de Bule, on risque d'assister à une catastrophe humanitaire. Elles plaident pour l'ouverture d'un couloir humanitaire afin d'éviter la perte de vies humaines parmi les déplacés.

