Ile Maurice: Création scénique pour célébrer 60 ans d'histoire

À l'occasion de son diamond jubilee, l'université de Maurice (UoM) a célébré son riche héritage académique et culturel à travers une création artistique forte et engagée. Intitulée Enn Traverse dan Nou Liniversite, cette production théâtrale a été présentée le 16 décembre à l'auditorium Octave Wiehe. Portée par le Theatre, Film & Performing Arts Lab de la Faculty of Social Sciences and Humanities (FSSH), la pièce a offert au public une traversée sensible de l'histoire de l'université, entre mémoire collective et regard contemporain.

Mise en scène par Gaston Valayden, acteur, metteur en scène et ancien étudiant de l'UoM, l'oeuvre s'est déployée comme une mosaïque artistique mêlant théâtre, danse, musique, chant et slam.

Revenant sur cette aventure collective, Yannick Bosquet, Senior Lecturer à l'UoM, confie : «C'est une belle expérience, inédite aussi, de cocréer et monter une pièce pour les 60 ans de l'université de Maurice avec des étudiants et des membres du personnel, presque tous novices sur scène.»

Avec une tonalité à la fois légère et profondément réflexive, Enn Traverse dan Nou Liniversite a revisité les récits du passé tout en interpellant le présent. La création a abordé des enjeux sociétaux majeurs, notamment drogue, pollution et violence, invitant à une prise de conscience collective et à une réflexion sur la responsabilité de la communauté universitaire, mais aussi de la nation dans son ensemble.

La performance a mobilisé 30 artistes, illustrant l'esprit de collaboration et de transversalité cher à l'université : sept membres du personnel, 13 étudiants et dix musiciens, issus de la UoM Music Society, ont partagé la scène. Parmi les contributeurs figuraient quatre membres du personnel de la FSSH - Christelle Soobramanien, Neelam Sookoo, Savitree-Devi Komu et Vimla Khodadeen - aux côtés d'étudiants des filières French Studies, Communication Studies et Psychology. Cette performance collective a mis en lumière la créativité, le talent et l'unité qui définissent l'UoM, rendant hommage à six décennies de savoir, de culture et d'identité partagée.