Ile Maurice: Les radios dévoilent leurs classements par catégorie

Les principales radios mauriciennes Radio One, Top FM et Radio Plus -- ont dévoilé leurs classements des Disques de l'année 2025. Comme chaque année, ces palmarès sont établis par catégorie musicale, avec des classements distincts pour le local, le Bollywood et l'occidental/international, reflétant les préférences du public et les rotations à l'antenne tout au long de l'année.

Catégorie locale : Diyaune largement en tête

Dans la catégorie locale, l'année 2025 est marquée par la performance remarquable de Diyaune. Son titre Parfwa Vremem se classe numéro un sur Radio Plus et Radio One, confirmant un succès populaire et radiophonique majeur.

Sur Radio Plus, Parfwa Vremem devance Ti Gazelle d'Indywayne & Denzel ainsi que Baby I Love You de Kingsley Marie. De son côté, Radio One place également Diyaune en tête, suivi de Sentiments de Les Mamours et Také Sourd de Métissiman Ek Laval Disco.

Cette double première place souligne l'impact du morceau sur les ondes locales et sa forte résonance auprès du public mauricien.

Catégorie Bollywood : «Saiyaara» domine les classements

La catégorie Bollywood possède, elle aussi, son classement spécifique. En 2025, le titre Saiyaara s'impose comme la référence de l'année.

Sur Top FM, Saiyaara est classé Disque de l'année 2025 - Catégorie Bollywood, devant Ek Deewaniyat Ki Deewaniyat et Barbaad. Le titre occupe également la première place du classement Bollywood de Radio Plus, confirmant une forte présence sur plusieurs antennes.

Ces résultats traduisent l'attachement constant du public mauricien aux productions bollywoodiennes, qui conservent une place centrale dans les programmations radio.

Catégorie occidentale : la pop internationale à l'honneur

Pour la catégorie occidentale et internationale, les radios ont également publié leur propre palmarès.

Sur Radio Plus, Ed Sheeran arrive en tête avec Sapphire, sacré Disque de l'année 2025 dans cette catégorie.

De son côté, Top FM met en avant une programmation européenne et internationale variée, avec APT de Rosé & Bruno Mars en première position, suivi de Ordinary d'Alex Warren et Abracadabra de Lady Gaga.

Ces classements confirment l'attrait du public pour la pop et les productions internationales, tout en maintenant une diversité musicale à l'antenne.

Diyaune s'impose comme la figure marquante de la catégorie locale, tandis que Saiyaara et Ed Sheeran dominent respectivement les classements Bollywood et occidental. Un panorama qui reflète fidèlement la richesse et la diversité des goûts musicaux à Maurice en 2025.