Ile Maurice: Deux blessés dans une sortie de route

Un grave accident de la route s'est produit ce jeudi 1eᣴ janvier, aux alentours de 4 h 20 du matin, à hauteur du centre commercial Bagatelle Mall. Une voiture de marque Volvo a été impliquée dans une violente sortie de route, faisant deux blessés.

Selon les premiers éléments recueillis, le véhicule circulait dans la région lorsqu'il aurait soudainement perdu le contrôle pour une raison encore indéterminée. La voiture a violemment percuté un obstacle avant de se renverser sur le bas-côté. Sous la violence de l'impact, l'avant du véhicule a été complètement arraché, laissant apparaître le moteur, tandis que de nombreux débris étaient éparpillés sur la chaussée et l'herbe environnante.

Des automobilistes témoins de la scène ont rapidement alerté les secours. La police ainsi que le SAMU sont intervenus peu après afin de sécuriser les lieux et porter assistance aux victimes. Les deux occupants du véhicule, blessés lors de l'accident, ont été pris en charge par les services médicaux avant d'être transportés à l'hôpital pour y recevoir des soins. Leur état de santé exact n'a pas encore été communiqué.

La circulation a été partiellement perturbée dans le secteur, le temps des opérations de secours et du dégagement du véhicule accidenté. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l'accident. La police n'écarte aucune hypothèse, notamment l'excès de vitesse ou une perte de contrôle liée à la fatigue, dans un contexte de circulation post-festivités du Nouvel an.

Les autorités lancent une nouvelle fois un appel à la prudence sur les routes, rappelant que la vigilance reste essentielle, en particulier durant les heures nocturnes et en période de célébrations.