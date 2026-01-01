Marie Anna Muthoora était appréciée pour sa bonne humeur et sa convivialité, raconte un marchand du marché de Rivière-des-Anguilles à l'express en cette matinée du Nouvel an. Il réagissait au drame qui secoue la région : l'habitante de Batimarais, âgée de 33 ans, a été retrouvée morte à son domicile, à la suite d'une dispute familiale. C'est vers 22 heures, mercredi 31 décembre 2025 que la police s'y est rendue pour intervenir dans une affaire de meurtre présumé.

Son époux, âgé de 50 ans, a été arrêté sur place par la police. Il est actuellement détenu et doit comparaître, ce jeudi 1er janvier 2026, devant la Bail and Remand Court. Pour l'instant, il n'a fourni aucun détail sur les circonstances exactes du décès.

L'autopsie, réalisée ce jeudi par le Dr Monvoisin, a révélé que la cause du décès était un hématome sous-dural et pontin traumatique. Les investigations se poursuivent afin de déterminer tous les aspects de la mort de cette trentenaire qui respirait la joie de vivre des gens simples, qui n'ont pas besoin de grand luxe pour voir passer le temps comme l'eau de la rivière qui traverse tout Batimarais en contournant les rochers noirs.

A Château Bénarès, village voisin, où l'on est encore plus enfoncé dans les cannes et le sirop sucré, l'on parlait des méfaits de l'alcool par rapport au crime de Batimarais. Bénarès et Batimarais partagent un vivre ensemble intéressant. Démarrer l'année sur un tel drame, vu de Bénarès, n'augure rien de bon pour Batimarais et le reste du pays, surtout depuis que la drogue synthétique est devenue accessible dans le Sud, enfant négligé du développement... Les policiers ont peur car ils sont agressés sur le terrain, n'ayant rien pour se défendre; pas de body cam ni de tazer !