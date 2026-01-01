Ethiopie: Digital Ethiopia 2030 met en place un système national d'adressage numérique pour une gouvernance urbaine intelligente

Addis Ababa — L'Institut éthiopien des sciences spatiales et géospatiales (SSGI) a annoncé que la stratégie « Digital Ethiopia 2030 » servira de catalyseur principal pour l'expansion nationale du système national d'adresses numériques dans tous les centres urbains.

Cette feuille de route ambitieuse vise à moderniser le paysage urbain du pays en intégrant des technologies géospatiales avancées au cœur de la gouvernance et de la prestation des services publics.

La stratégie a été officiellement inaugurée par le Premier ministre Abiy Ahmed le 21 décembre 2025, dans le nouveau centre de congrès international.

Lors de la présentation, le Premier ministre Abiy a souligné que Digital Ethiopia 2030 repose sur les piliers fondamentaux que sont l'élargissement de l'accessibilité, la promotion de l'égalité des chances pour tous les citoyens et le renforcement du lien de confiance entre le public et les institutions nationales.

Il a souligné la nécessité impérative d'améliorer la vie quotidienne des citoyens grâce à un écosystème numérique centré sur l'humain, alimenté par une infrastructure numérique publique résiliente et expansive.

Le directeur général de SSGI, Abdisa Yilma, a déclaré à l'ENA qu'un système d'adressage numérique est la base essentielle pour rationaliser le développement des infrastructures urbaines.

En attribuant des identifiants numériques uniques aux propriétés urbaines, le système facilite la création de villes sophistiquées et modernes, gérées selon des cadres administratifs contemporains.

Il a souligné que la stratégie « Digital Ethiopia 2030 » a spécifiquement désigné l'expansion de cette infrastructure nationale comme un domaine prioritaire essentiel.

Le directeur général a en outre expliqué que, bien que le système d'adressage numérique soit actuellement mis en oeuvre à différents stades dans plusieurs villes, la nouvelle stratégie fournit l'impulsion nécessaire pour parvenir à une couverture universelle.

Cette expansion est essentielle pour établir un modèle de service et de gouvernance fondé sur la transparence et l'efficacité.

Réfléchissant aux progrès réalisés dans le cadre de la stratégie précédente « Digital Ethiopia 2025 », M. Abdisa a rappelé comment celle-ci avait réussi à jeter les bases d'une administration moderne et d'un développement urbain intégré.

Pour l'avenir, l'initiative 2030 vise à s'appuyer sur ces succès en développant des infrastructures de communication locales afin de garantir une distribution juste et équitable des services numériques dans tout le pays.