Ethiopie: Le pays s'engage à promouvoir les efforts de développement de la mobilité verte - Ministère des Transports et de la Logistique

Addis Ababa — Le ministère des Transports et de la Logistique a réaffirmé son engagement indéfectible à promouvoir et à renforcer les initiatives de mobilité verte à l'échelle nationale, a annoncé le ministre d'État aux Transports et à la Logistique, Bereo Hassen.

L'Ethio-Green Mobility Week 2025, qui s'est tenue pendant cinq jours au Centre international des congrès d'Addis-Abeba, s'est achevée avec succès mercredi.

Lors de la cérémonie de clôture, le ministre d'État aux Transports et à la Logistique, Bereo Hassen, a déclaré que l'exposition Ethio-Green Mobility Week 2025 avait atteint ses objectifs de manière efficace.

Il a souligné que le salon était un rendez-vous incontournable pour les différents acteurs concernés, favorisant l'échange d'idées précieuses et offrant une occasion unique aux fabricants et aux clients de se rencontrer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné que le salon présentait des technologies de transport écologiques de pointe, mettant l'accent sur le rôle du secteur dans la sensibilisation collective à l'urgence de lutter contre le changement climatique.

Le salon a mis en évidence la manière dont les Éthiopiens s'éloignent de leur dépendance vis-à-vis des technologies étrangères pour se concentrer plutôt sur des solutions innovantes, a-t-il ajouté.

Exprimant son optimisme quant à l'avenir de l'Éthiopie, il a réaffirmé l'engagement du pays à faire progresser ses initiatives dans le secteur des transports verts.

Il a remercié les participants pour leur contribution au succès du salon, anticipant des progrès encore plus importants en matière d'innovation dans les années à venir.

Il a également souligné les mesures proactives prises par l'Éthiopie en faveur du développement vert, notamment l'initiative de mobilité verte visant à promouvoir les véhicules électriques et à réduire la vulnérabilité au changement climatique.