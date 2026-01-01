Ethiopie: Le pays s'engage à promouvoir les efforts de développement de la mobilité verte - Ministère des Transports et de la Logistique

1 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le ministère des Transports et de la Logistique a réaffirmé son engagement indéfectible à promouvoir et à renforcer les initiatives de mobilité verte à l'échelle nationale, a annoncé le ministre d'État aux Transports et à la Logistique, Bereo Hassen.

L'Ethio-Green Mobility Week 2025, qui s'est tenue pendant cinq jours au Centre international des congrès d'Addis-Abeba, s'est achevée avec succès mercredi.

Lors de la cérémonie de clôture, le ministre d'État aux Transports et à la Logistique, Bereo Hassen, a déclaré que l'exposition Ethio-Green Mobility Week 2025 avait atteint ses objectifs de manière efficace.

Il a souligné que le salon était un rendez-vous incontournable pour les différents acteurs concernés, favorisant l'échange d'idées précieuses et offrant une occasion unique aux fabricants et aux clients de se rencontrer.

Il a souligné que le salon présentait des technologies de transport écologiques de pointe, mettant l'accent sur le rôle du secteur dans la sensibilisation collective à l'urgence de lutter contre le changement climatique.

Le salon a mis en évidence la manière dont les Éthiopiens s'éloignent de leur dépendance vis-à-vis des technologies étrangères pour se concentrer plutôt sur des solutions innovantes, a-t-il ajouté.

Exprimant son optimisme quant à l'avenir de l'Éthiopie, il a réaffirmé l'engagement du pays à faire progresser ses initiatives dans le secteur des transports verts.

Il a remercié les participants pour leur contribution au succès du salon, anticipant des progrès encore plus importants en matière d'innovation dans les années à venir.

Il a également souligné les mesures proactives prises par l'Éthiopie en faveur du développement vert, notamment l'initiative de mobilité verte visant à promouvoir les véhicules électriques et à réduire la vulnérabilité au changement climatique.

