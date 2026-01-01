Burkina Faso: Kaya/Nuit de la Nativité - La gendarmerie nationale mise sur la prévention

Dans le cadre de l'opération « Wibga » lancée le 14 décembre 2025, la gendarmerie nationale de Kaya a organisé une patrouille de contrôle et de sécurisation des populations dans la nuit du 31 décembre 2025 afin d'apporter leur appui de protection des citoyens à la police nationale et les volontaires adjoints de sécurité.

L'unité de la gendarmerie nationale projetée sur les axes stratégiques de la ville de Kaya dans la nuit du 31 décembre 2025 a eu pour missions de renforcer les équipes de la police nationale et des Volontaires adjoints de sécurité (VADS), de sensibiliser les usagers des engins à deux roues sur la nécessité de porter les casques, de secourir les personnes en cas de besoin et de prévenir les excès de vitesse.

La sortie de patrouille avec la presse à consister à visiter plusieurs carrefours de ville tels que le rond-point de la station OTAM situé à la sortie Sud de la ville, le carrefour de la direction régionale de la Douane des Koulsé, la sortie de la ville sur l'axe Kaya-Pibaoré, la sortie Est de la ville sur l'axe Kaya-Dori en passant par le marché à bétail et le feu tricolore de la Banque commerciale du Burkina (BCB).

Avant le départ, un débriefing a été fait par le chef de mission au profit des hommes pour des consignes sur les conduites à tenir pour qu'ils agissent avec humanisme et professionnalisme. « Le gendarmerie doit toujours avoir une dose d'humanisme et d'humilité pour servir sa population dans la droiture », a insisté le lieutenant Ousmane Zerbo.

Ainsi, sur le long de la patrouille, des éléments de la gendarmerie ont verifié la conformité des pièces de plusieurs usagers des engins à deux roues et des véhicules, avant de les sensibiliser sur la nécessité de porter le casque ou d'attacher leurs ceintures de sécurité une fois dans leurs véhicules.

Yacouba Sawadogo vient d'être contrôler au niveau du carrefour situé à la sortie Est de la ville sur l'axe Kaya-Dori. Il dispose de toutes les pièces de sa moto ainsi que sa carte nationale d'identité burkinabé. Il apprécie positivement cette patrouille qui rassure les populations et dissuade les éventuels cas de cambriolages et vols des populations. Cette patrouille, selon lui, permet aussi d'éviter les excès de vitesse sources de plusieurs cas d'accidents.

Yacouba Sawadogo a donc invité les populations à respecter le code de route pour entamer la nouvelle année dans la santé et la quiétude. « 2025 vient de s'achever. Que 2026 soit une année de paix, de sécurité et de prospérité », a-t-il souhaité.

Pour le lieutenant Ousmane Zerbo, commandant de la compagnie de gendarmerie de Kaya, chargé de l'expédition des affaires courantes du groupement de gendarmerie départementale de Kaya, l'objectif de cette sortie de sécurisation s'inscrit dans le cadre de l'opération Wibga qui vise à permettre aux populations de vaguer sereinement à leurs occupations, de les protéger ainsi que leurs biens à travers des patrouilles de sécurisation qui s'étendent du 14 janvier 2025 au 15 janvier 2026.

Dans la mise en oeuvre de cette opération, plusieurs initiatives ont prises par la gendarmerie nationale des koulsé. Selon le lieutenant Zerbo, il s'agit, entre autres, de la projection des équipes sur le terrain pour la recherche des renseignements, l'organisation des équipes de patrouille dans les différents de Kaya et toute la région des Koulsé.

« Concernant la ville, ce qui revient à la gendarmerie, ce sont les secteurs 1, 2 et 6 de concert avec la police nationale avec des patrouilles de jour comme nuit de 6h-18h et 20h-05h. Nous sensibilisons également les populations pour éviter les excès de vitesse et l'importance du casque pour la vie. Nous identifions les zones criminogènes pour renforcer les patrouilles », a détaillé le chef de mission Zerbo.

Il a indiqué que sa structure travaille de jour comme de nuit dans la discrétion mais au service de la population. « Nous remercions la population qui nous a toujours soutenue pour que nous puissions mener sereinement nos missions à son profit », a félicité Ousmane Zerbo.