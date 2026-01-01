Afrique: Gabon - Suspension de l'équipe nationale et dissolution du staff après l'élimination des Panthères

À la suite de l’élimination des Panthères du Gabon de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le gouvernement gabonais a pris des mesures drastiques. Dans un communiqué rendu public ce 1er janvier 2026, le ministre des Sports par intérim, Dr Simplice Désiré Mamboula, a annoncé la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, ainsi que la dissolution du staff technique.

Dans le document officiel, le ministre indique également que la mise à l’écart des joueurs Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang est vivement souhaitée par les autorités, dans le cadre des décisions prises après cette élimination jugée décevante. Le gouvernement appelle par ailleurs la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) à assumer pleinement ses responsabilités face à cette situation.

Sur les réseaux sociaux, la décision des autorités divise l’opinion publique. Certains internautes saluent une mesure qu’ils estiment nécessaire au regard des performances récentes de la sélection nationale.

« Je pense qu’il est préférable de suspendre l’équipe, car elle nous a fait honte. Le peuple se sent frustré », commente un internaute.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D’autres, en revanche, dénoncent une décision excessive, notamment à l’encontre des joueurs.

« Je ne comprends pas la suspension d’Ecuele Manga et d’Aubameyang. Ils ont tout donné pour la nation. Habituellement, on sanctionne le staff, pas les joueurs », s’indigne un autre internaute.

Cette décision gouvernementale suscite donc un vif débat au sein de l’opinion nationale : entre ceux qui y voient une opportunité de refondation du football gabonais et ceux qui dénoncent une sanction jugée injuste. L’avenir des Panthères reste désormais suspendu aux prochaines décisions de la Fédération et des autorités sportives.

Toutefois, la réaction de la FIFA est très attendue, cette situation étant perçue par certains observateurs comme potentiellement contraire aux normes et principes de l’instance internationale du football.