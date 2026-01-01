Congo-Kinshasa: Environ 300 cas de Mpox enregistrés par semaine

1 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Dix-neuf zones de santé de la République démocratique du Congo ont enregistré des cas de Mpox (variole de singe) au mois de décembre 2025, a fait savoir le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence en santé publique (COUSP) de l'Institut National de Santé Publique (INSP), lors d'un point de presse tenu, mercredi 31 décembre à Kinshasa.

Christian Ngandu, coordonnateur du COUSP, a fait état d'une diminution des cas sur terrain :

« S'agissant de Mpox, les données sont en train de diminuer. Au début, nous avons eu une notification hebdomadaire de plus ou moins 2.000 cas, mais actuellement nous avons 250 à 300 cas par semaine. Au départ, 401 zones de santé ont été affectées depuis 2024 jusqu'au mois de novembre 2025, mais en décembre 19 zones de santé seulement, ont notifié des cas ».

Sur les 19 zones de santé qui ont enregistrés des cas de Mpox, « un bon nombre se trouvent au Nord-Kivu et au Sud-Kivu qui sont en proie à l'insécurité, mais aussi au Sankuru », a-t-il poursuivi.

