Sénégal: Un prêtre propose d'introduire l'éducation à la paix dès l'enseignement primaire

Dakar — Le curé de la paroisse l'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane Peulh (ouest), Omer Seck, suggère d'introduire l'éducation à la paix dans les programmes d'éducation au Sénégal, dès l'enseignement primaire, afin d'éradiquer la banalisation de la violence et de l'injure.

"Je pense qu'il faut introduire, dès l'enseignement primaire, l'éducation à la paix comme discipline d'enseignement parce que la violence commence déjà dès le bas âge", a proposé M. Seck en discutant avec les membres de cette paroisse du thème "Éducation à la justice sociale, à la paix à la non-violence", lors du réveillon du Nouvel An.

"Pour un rien, des gens se mettent à insulter [...] Et ce n'est pas bien", a-t-il observé, déplorant "la banalisation" de l'injure et de la violence.

La paix et la non-violence "sont au coeur de l'Évangile", a rappelé le frère Nicéphore Gilbert Tine, qui introduisait la conférence du réveillon du Nouvel An.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle juste en prenant systématiquement le parti du pauvre, de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger", a-t-il ajouté.

M. Tine a fustigé "les inégalités croissantes et les tensions sociales".

Il a recommandé aux fidèles "l'attention pour les pauvres, le respect du bien commun, la solidarité, la protection de la vie, la non-violence". "Là où amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent", leur a-t-il dit.