Sénégal: Un prêtre propose d'introduire l'éducation à la paix dès l'enseignement primaire

1 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le curé de la paroisse l'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane Peulh (ouest), Omer Seck, suggère d'introduire l'éducation à la paix dans les programmes d'éducation au Sénégal, dès l'enseignement primaire, afin d'éradiquer la banalisation de la violence et de l'injure.

"Je pense qu'il faut introduire, dès l'enseignement primaire, l'éducation à la paix comme discipline d'enseignement parce que la violence commence déjà dès le bas âge", a proposé M. Seck en discutant avec les membres de cette paroisse du thème "Éducation à la justice sociale, à la paix à la non-violence", lors du réveillon du Nouvel An.

"Pour un rien, des gens se mettent à insulter [...] Et ce n'est pas bien", a-t-il observé, déplorant "la banalisation" de l'injure et de la violence.

La paix et la non-violence "sont au coeur de l'Évangile", a rappelé le frère Nicéphore Gilbert Tine, qui introduisait la conférence du réveillon du Nouvel An.

"Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle juste en prenant systématiquement le parti du pauvre, de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger", a-t-il ajouté.

M. Tine a fustigé "les inégalités croissantes et les tensions sociales".

Il a recommandé aux fidèles "l'attention pour les pauvres, le respect du bien commun, la solidarité, la protection de la vie, la non-violence". "Là où amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent", leur a-t-il dit.

