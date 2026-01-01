Afrique: CAN 2025 - Le Gabon dissout son staff technique et suspend l'équipe nationale, après son élimination

Tanger — Le gouvernement du Gabon a pris la décision de "dissoudre" le staff technique de l'équipe nationale de football et de suspendre les joueurs, après l'élimination de la sélection gabonaise, en phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc.

Le Gabon a terminé quatrième du groupe F, qu'il partageait avec la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, le Cameroun et le Mozambique, après trois défaites.

Suite à cette élimination prématurée, le gouvernement a publié un communiqué annonçant plusieurs décisions visant à sanctionner "la prestation déshonorante des Panthères du Gabon" lors de la CAN 2025.

"Considérant les effets multiformes aux antipodes des valeurs d'éthique et d'exemplarité prônées par la Ve République, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique et de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre", peut-on lire dans le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'État gabonais a également décidé de la "mise à l'écart" des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang, et invite la Fédération gabonaise de football à "prendre toutes ses responsabilités ".

Manga est le joueur gabonais le plus capé avec 116 matchs. Aubameyang, capitaine de la sélection lors de cette CAN, en est également le meilleur buteur de l'histoire avec 36 réalisations. Il a inscrit un but au cours de cette édition.

Le Gabon participait à sa 9e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Il n'avait pas pris part à la précédente CAN organisée en Côte d'Ivoire. L'équipe gabonaise n'a jamais remporté la compétition africaine. Sa meilleure performance reste deux quarts de finale, lors des éditions de 1996 et 2012.

Sa première participation à une Coupe d'Afrique des nations remonte à l'édition de 1994, disputée en Tunisie.