Ethiopie: Les efforts du pays pour améliorer la qualité et la productivité du café prennent de l'ampleur

Addis Ababa — Selon l'Autorité éthiopienne du café et du thé, les efforts continus déployés par l'Éthiopie pour améliorer la productivité et la qualité du café donnent d'excellents résultats, créant un potentiel important de recettes en devises étrangères et renforçant la compétitivité du pays sur le marché mondial du café.

L'Autorité a indiqué que l'adoption de variétés de café améliorées, de technologies agricoles modernes et de réformes à l'échelle du secteur ont permis d'obtenir des gains tangibles en termes de production et d'exportations.

Le café reste la principale source de devises étrangères de l'Éthiopie, et les récentes améliorations de la productivité se traduisent par une augmentation des recettes d'exportation.

Le directeur général adjoint de l'Autorité éthiopienne du café et du thé, Shafi Omar, a déclaré à l'ENA que des travaux importants avaient été menés ces dernières années pour accroître la productivité du café.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que le gouvernement jouait un rôle décisif dans le soutien à la croissance économique en veillant à ce que le café soit produit en quantité et en qualité suffisantes pour répondre à la demande du marché international.

Selon lui, le remplacement des caféiers vieillissants par des variétés améliorées, l'utilisation accrue des technologies modernes et la plantation de plants de café dans le cadre du programme Green Legacy ont considérablement amélioré la productivité.

Ces réformes ont également contribué à une augmentation régulière des recettes en devises étrangères.

Les recettes d'exportation de l'Éthiopie ont atteint 1,6 milliard de dollars américains au cours des cinq premiers mois de l'exercice 2025/26, contre 1,4 milliard en 2021/2022 et 907 millions en 2020/2021.

Le pays prévoit de tirer plus de 3 milliards de dollars de l'exportation de 600 000 tonnes de café au cours de l'exercice 2025/2026, a-t-on appris.

De plus, des efforts sont en cours pour développer les produits à valeur ajoutée à base de café sur les marchés internationaux, en plus de l'exportation de café brut.

Dans le même ordre d'idées, Muawiya Fuad, directeur adjoint du bureau agricole de la zone de Bale, a déclaré que des mesures ciblées avaient été prises dans la zone pour améliorer la qualité et la quantité du café.

Des plants de café améliorés ont été largement distribués aux agriculteurs de toute la zone, et les caféiers anciens et moins productifs ont été taillés ou remplacés afin d'améliorer le rendement et la qualité globaux.

Le directeur adjoint a déclaré que le café est actuellement cultivé sur plus de 68 000 hectares et que 407 400 quintaux ont été récoltés, ce qui représente 93 % de l'objectif fixé pour la zone.

La zone a pour objectif de fournir 15 000 tonnes de café au marché central, a-t-on appris.

Pour relever les défis liés à la production et à la manutention après la récolte, le Bureau de l'agriculture a dispensé une formation pratique sur l'amélioration de la qualité, l'augmentation de la compétitivité et la maximisation des avantages économiques pour les producteurs, les agriculteurs et les autres parties prenantes.

Les agriculteurs ont également été encouragés à ne récolter que des cerises de café rouges bien mûres et à appliquer des techniques de transformation appropriées pour répondre aux normes du marché.

Dans le cadre des efforts d'amélioration de la qualité, plus de 600 000 mètres carrés de lits de séchage du café ont été préparés par des investisseurs privés et diverses organisations dans toute la zone.