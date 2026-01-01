Ethiopie: Le pays réaffirme la priorité de sa quête d'un accès à la mer, un enjeu vital pour la jeunesse et la nation

Addis Ababa — La Fédération éthiopienne de la jeunesse a organisé un forum national de discussion sur un thème crucial pour la souveraineté, l'existence et le développement économique du pays. Ce programme vise à sensibiliser les jeunes afin qu'ils reconnaissent et revendiquent leur droit absolu à un accès à la mer Rouge.

Des grands dirigeants, responsables gouvernementaux, ambassadeurs, diplomates et jeunes se sont réunis pour échanger sur le droit éthiopien à la mer Rouge, considéré comme légal et historique.

L'Éthiopie affirme que cet accès est vital pour son développement économique et sa sécurité nationale.

Les participants ont unanimement estimé que ce droit est naturel et légitime, face à la croissance démographique, au développement économique et à la hausse des coûts de transport.

Avec une population de 120 millions d'habitants - faisant de l'Éthiopie le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique , le pays fait face à des défis logistiques majeurs dus à son enclavement.

Le dialogue et la diplomatie restent au coeur de sa stratégie pour un accès pacifique à la mer Rouge.

La population éthiopienne compte 70% de jeunes. Le pays dépense environ 5 millions de dollars par jour en frais de transport, représentant 30 à 40% de son PIB, a déclaré le vice-président de la fédération de jeunesse d'Oromia.

"L'Éthiopie a besoin d'un port maritime. Les citoyens, en particulier les jeunes, doivent revendiquer ce droit, tout comme le gouvernement", ont-ils affirmé.

Il ne s'agit pas uniquement d'un consensus national ; un consensus international reconnaît aussi la nécessité, la pertinence et l'équité d'un tel accès.

Le ministre d'État a qualifié cette période de "chapitre décisif" dans l'histoire du pays.

"Notre accès à la mer, perdu par complot, représente une opportunité immense pour le commerce, l'économie, la création d'emplois, l'industrie et la technologie", a-t-il souligné.

Il a insisté sur le fait que la mer Rouge n'est pas seulement une question géographique, mais une question de survie nationale.

S'adressant à la jeunesse, il a lancé un appel vibrant "Vous vivez un moment historique pour écrire votre propre histoire".

D'autre part le président de la Fédération de la jeunesse éthiopienne, Tarekegn Abdujebal, a réaffirmé que l'accès à la mer est l'agenda prioritaire des jeunes, qui représentent plus de 70% de la population.

En conclusion regagner un débouché maritime est perçu comme crucial pour la jeunesse actuelle et les générations futures, afin d'assurer la prospérité et l'essor de l'Éthiopie.