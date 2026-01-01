Ethiopie: Le Premier ministre Abiy s'entretient par téléphone avec le président français Emmanuel Macron

1 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu jeudi par téléphone avec le président français Emmanuel Macron.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a qualifié cette conversation d'échange chaleureux pour la nouvelle année, soulignant que les deux dirigeants avaient passé en revue les domaines actuels et futurs de coopération bilatérale.

« Un échange chaleureux pour la nouvelle année avec mon bon ami, le président Emmanuel Macron, au téléphone plus tôt dans la journée. Alors que nous continuons à renforcer nos relations, nous avons exploré nos domaines de coopération bilatérale actuels et futurs. »

Les dirigeants ont également convenu de maintenir une communication étroite sur les questions régionales et mondiales d'intérêt mutuel.

« Nous avons également convenu de nous tenir mutuellement informés des questions régionales et mondiales d'intérêt mutuel », a souligné le Premier ministre Abiy.

