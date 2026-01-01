Afrique de l'Ouest: Bourse - Le BRVM clôture l'année 2025 avec une progression de 25,26%

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), en dépit du contexte mondial toujours incertain et des défis persistants pour les économies africaines, termine l'année 2025 avec une progression de 25,26%.

Cette tendance haussière témoigne de la résilience, de l'attractivité croissante et du rôle structurant du marché financier régional de l'Uemoa pour les huit pays membres.

En effet, au terme de l'exercice 2025, la Brvm affiche une croissance soutenue de ses principaux indicateurs boursiers. Ainsi, la Brvm composite, principal indice du marché, affiche une performance positive d'environ +25,26% et la Brvm 30 clôture à 166,24 points, correspondant à une progression annuelle de +19,82%, tandis que l'indice Brvm Prestige enregistre une hausse annuelle de +25,61%, atteignant 144,25 points.

Par ailleurs, sur les cinq dernières années, l'évolution du marché actions traduit une trajectoire ascendante (2021, +39,15% ; 2022, +0,46% ; 2023, +5,38% ; 2024, +28,89% et 2025, +25,26%) malgré un environnement international exigeant. Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, l'indice Brvm composite est passé de 145,37 points à 345,75 points, enregistrant une hausse de cumulée de 99,15%.

La capitalisation boursière du marché des actions a poursuivi sa montée avec un niveau au 31 décembre 2025, de 13 330,71 milliards de Fcfa en hausse de 32,27% par rapport à 2024. Quant au marché obligataire, il demeure un canal essentiel de financement à long termes des économies de l'union, avec une capitalisation de 11 450,61 milliards de Fcfa qui, cumulée à celle des actions, place la capitalisation globale de la Brvm à un niveau record proche de 24 781, 32 milliards de Fcfa, représentant 18,37% du Pib de l'Uemoa.

Ces résultats montrent une progression de l'activité du marché et des transactions enregistrées tout au long de l'année. Le volume des titres échangés a atteint 269 560 592 titres en 2025 contre 128 919 368 titres en 2024, soit une hausse exceptionnelle de +109,09% témoignant de l'accroissement de la liquidité et de la consolidation de la culture boursière dans l'union.

Quant à la valeur des transactions sur l'année 2025, elle s'est établie à 351 292 910 484 de Fcfa, contre 461 530 599 968 de Fcfa l'année précédente, soit une baisse de 23,89%.

Cette embellie enregistrée par la Brvm en 2025, a été également soutenue par une nouvelle admission à la cote, celle de la banque internationale pour l'industrie et le commerce du Bénin (Biic) avec une capitalisation à l'introduction de 323,45 milliards de Fcfa.

Au-delà des performances chiffrées, l'année 2025 a été marquée par des avancées importantes en matière d'innovation. Il s'agit de la mise en oeuvre effective de la Brvm composite total retum, la révision de la classification sectorielle, le renforcement de la transparence du marché avec la publication d'une Instruction sur le profit warning, l'amélioration continue des outils analytiques et l'avancée des projets structurants notamment, le marché des produits dérivés ainsi que l'exploration de nouvelles classes d'actifs (Etf, indices Esg, etc) dans la sous-région.

Fort de ces acquis, l'année 2026 s'ouvre sous de bons auspices avec la poursuite des efforts visant à renforcer l'attractivité du marché, à approfondir sa liquidité, à développer de nouveaux produits et à consolider le rôle de la Brvm entant qu'infrastructure financière essentielle au service du développement socio-économique de l'union.