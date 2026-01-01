Cote d'Ivoire: Sécurisation du réveillon du nouvel an - Le général Vagondo Diomandé s'enquiert du dispositif mis en place

Dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année et principalement celle du réveillon du nouvel an, le ministre de l'Intérieur et de la sécurité, le général de corps d'armée, Vagondo Diomande, a visité le mardi 30 décembre 2025, les postes de contrôle installés à Abidjan et à l'intérieur du pays.

Ainsi, à l'issue de cette tournée qui l'a conduit respectivement à l'Office national de la protection civile (Onpc), à la préfecture de Police d'Abidjan et au Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) , le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, a souligné que cette visite vise à s'assurer des dispositions sécuritaires qui sont prises pour permettre à l'ensemble des populations de passer d'excellentes fêtes de fin d'année dans la paix, la sécurité et ka quiétude.

Il a au nom du Président de la République Alassane Ouattara, félicité toutes les forces de défense et de sécurité et singulièrement la police nationale qui s'est engagée dans le processus de sécurisation de tous les grands événements que la Côte d'Ivoire a connu en 2025 et qui viennent de se terminer par les élections présidentielles et législatives. « La tâche n'est pas terminée, car il y les festivités de fin d'année qui nous imposent d'être à mesure de garantir cette sécurité pour tous les concitoyens », a exhorté le ministre, soulignant que toutes les mesures sont en place pour les populations puissent fêter.

« Nous devons faire en sorte que notre pays demeure un havre de paix, un pays où il fait bon vivre, qui attire tout le monde », a insisté le général de corps d'armée. Il a ensuite appelé les uns et les autres à la vigilance, à la culture du civisme et à la prudence à ces périodes de fête. « Certains emprunteront de routes pour voyager entre les différentes agglomérations, d'autres s'adonneront à des festivités dans les villes. Tous ceux-là, je les invite à la prudence, car rien ne vaut la prévention. Il vaut mieux se mettre à l'abri du danger que d'avoir à la gérer », a conseillé le ministre.