Cote d'Ivoire: PND 2026-2030 - L'accent sera mis sur la qualité des services publics

Le Président de la République Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation le mercredi 31 décembre 2025, a indiqué que dans le cadre du Plan National de Développement 2026-2030, un accent particulier sur la qualité des services publics.

« En effet, après les acquis importants en matière d'infrastructures, notre ambition est désormais d'offrir aux citoyens des services plus accessibles, plus efficaces et plus proches de leurs attentes », a déclaré le Chef de l'Etat, précisant que le service public doit devenir un véritable partenaire du citoyen, grâce à une meilleure écoute du Gouvernement, une plus grande transparence et des mécanismes d'évaluation réguliers.

« Les jeunes et les femmes resteront, bien évidemment, au coeur de nos politiques publiques. En effet, leur formation, leur insertion professionnelle, leur créativité et leur engagement sont essentiels pour bâtir l'avenir », a insisté Alassane Ouattara.

Ainsi, dans cette dynamique, le Programme Social du Gouvernement et le Programme Jeunesse du Gouvernement continueront d'être des instruments majeurs. « Ils seront renforcés et mieux ciblés afin de répondre plus efficacement aux besoins des populations, notamment en matière de santé, d'éducation, de formation, d'accès à l'emploi et de protection sociale », fait-il observer, encourageant les jeunes, dans chaque localité, à saisir les nombreuses opportunités offertes par le dynamisme de notre économie.

« S'agissant des fonctionnaires et agents de l'État, je voudrais indiquer, que conformément aux engagements pris, la prime spéciale de fin d'année sera versée en janvier 2026, à hauteur de deux tiers du salaire indiciaire de base », a promis le Chef de l'Etat. Selon lui, ce geste traduit la reconnaissance de la Nation envers toutes celles et tous ceux qui servent l'État au quotidien, avec dévouement.