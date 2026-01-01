Togo: Libéré après 7 mois de détention, Steeve Rouyar «va réaliser quand il sera sur le sol français»

Détenu au Togo durant 7 mois, Steeve Rouyar a été libéré après une amnistie décrétée le 31 décembre 2025 par le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé. « C'est quand il sera en Guadeloupe qu'il va vraiment apprécier », souligne le père de ce Français arrêté lors de manifestations contre le pouvoir.

Steeve Rouyar, expert-comptable de 44 ans tout juste arrivé de Guadeloupe, avait été arrêté le 6 juin dernier lors de manifestations contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Il était inculpé notamment de « complot contre la sûreté intérieure de l'État » et « troubles aggravés à l'ordre public ».

Impatience

Il est arrivé en fin de matinée à Paris, ce 1er janvier 2026. Son père, Dominique Rouyar, l'attend avec impatience en Guadeloupe. « Nous sommes tout simplement au fait qu'il a été libéré, explique-t-il au micro de Sabine Mellet. Et puis, il est content de sa libération. Il va réaliser quand il sera sur le sol français. C'est quand il sera en Guadeloupe qu'il va vraiment apprécier ».

Il poursuit : « Pour l'instant, il arrive, il voit ses frères et soeurs. Et puis, je ne sais pas s'il y a des soins, je ne sais pas ce que le protocole prévoit. Mais une fois tout ça terminé, il va rentrer en Guadeloupe et là, à ce moment-là, on pourra peut-être parler de sa mésaventure. »

« Recommencer la vie »

Dominique Rouyar souligne : « J'ai pu lui parler brièvement, j'ai pu échanger deux mots avec lui, pour lui demander de ne pas trop se presser pour pouvoir recommencer la vie. Parce qu'après sept mois dans une prison togolaise, ce n'est pas facile. »