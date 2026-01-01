Congo-Brazzaville: Le Forum Horizon Initiative et Créativité opte pour la continuité de l'entreprenariat juvénile en 2026

Le Forum Horizon Initiative et Créativité (FHIC), concept mis en place par Aline France Etokabeka, continuera à mobiliser la jeunesse et l'incitera à entreprendre dans tous les domaines d'activité

Au demeurant, l'initiative du FHIC, conçue en 2024, avait démarré avec trois premières éditions sous l'appellation du Mbongui des jeunes avec, pour objectif, l'interpellation à l'engagement entrepreneurial des populations. De ce fait, le FHIC a déjà sillonné les départements de la Likouala, de la Cuvette, du Niari, de Pointe-Noire et de la Lekoumou. En 2026, ses représentants prendront à nouveau leur bâton de pèlerin pour promouvoir la vision du Président de la République Denis Sassou N'Guesso sur l'entrepreneuriat juvénile.

Au programme de chaque étape, Aline France Etokabeka, présidente du comité d'organisation et coordonnatrice dudit forum, et son équipe rappelleront, ou plutôt, démontreront, aux habitants des localités choisies, le fort potentiel économique qui pourrait servir de moteur pour le développement du Congo en les incitant, pour ce faire, à s'engager en priorité dans l'entreprenariat, le levier d'opportunités.

Par un point presse de circonstance, à l'heure du bilan et des perspectives, la présidente du comité d'organisation et coordonnatrice du FHIC a confié être portée par une réelle vision pour le développement. Elle compte associer son image de femme publique pour un engagement sérieux afin d'accompagner, en dehors du micro, l'action des pouvoirs publics vers les besoins de la population en général, plus particulièrement à l'adresse de la jeunesse, l'enjoignant, grâce au travail, à se bâtir un avenir durable par l'effort et la créativité.

En 2026, plus que jamais, le FHIC sillonnera toute l'étendue du pays en reconduisant la même formule puisqu'elle a déjà permis aux jeunes, soit de se remettre au travail, soit de créer leurs propres entreprises.