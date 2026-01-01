Congo-Brazzaville: Parti congolais du travail - Un nouveau mandat pour Pierre Moussa

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a été reconduit à ce poste pour un nouveau mandat de cinq ans, à l'issue du 6e congrès ordinaire tenu du 27 décembre 2025 au 1er janvier 2026.

Le 6e congrès ordinaire du PCT restera sans nul doute gravé dans la mémoire des congressistes. En effet, prévu du 27 au 30 décembre 2025, les travaux se sont clôturés le 1er janvier 2026 par la reconduction du secrétaire général sortant. Les 3000 participants à ce congrès ont longuement attendu pour connaître le nom du secrétaire général qui n'est autre que Pierre Moussa réélu pour un nouveau mandat de 5 ans.

Ancien Premier ministre et plusieurs fois ministre en charge du Plan, Pierre Moussa a intégré le comité central du PCT en 1979 avant le bureau politique en 1989. Economiste de formation, cet octogénaire avait succédé à Pierre Ngolo à la tête du PCT en 2019.

A travers la reconduction de l'ancien député d'Owando, dans le département de la Cuvette (2002-2012), le PCT a peut-être fait le choix de la continuité sinon de l'unanimité au regard des différences tendances qui se sont dégagées tout au long du congrès. Il a, entre autres, objectifs, la réélection du candidat désigné du parti, Denis Sassou N'Guesso, à l'élection présidentielle de mars 2026 ainsi que le raffermissement des liens entre les membres du parti.