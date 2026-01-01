Congo-Brazzaville: Parti congolais du travail - Un nouveau mandat pour Pierre Moussa

1 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a été reconduit à ce poste pour un nouveau mandat de cinq ans, à l'issue du 6e congrès ordinaire tenu du 27 décembre 2025 au 1er janvier 2026.

Le 6e congrès ordinaire du PCT restera sans nul doute gravé dans la mémoire des congressistes. En effet, prévu du 27 au 30 décembre 2025, les travaux se sont clôturés le 1er janvier 2026 par la reconduction du secrétaire général sortant. Les 3000 participants à ce congrès ont longuement attendu pour connaître le nom du secrétaire général qui n'est autre que Pierre Moussa réélu pour un nouveau mandat de 5 ans.

Ancien Premier ministre et plusieurs fois ministre en charge du Plan, Pierre Moussa a intégré le comité central du PCT en 1979 avant le bureau politique en 1989. Economiste de formation, cet octogénaire avait succédé à Pierre Ngolo à la tête du PCT en 2019.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A travers la reconduction de l'ancien député d'Owando, dans le département de la Cuvette (2002-2012), le PCT a peut-être fait le choix de la continuité sinon de l'unanimité au regard des différences tendances qui se sont dégagées tout au long du congrès. Il a, entre autres, objectifs, la réélection du candidat désigné du parti, Denis Sassou N'Guesso, à l'élection présidentielle de mars 2026 ainsi que le raffermissement des liens entre les membres du parti.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.