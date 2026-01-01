Congo-Brazzaville: Réveillon d'armes 2025 - « Nous ne permettrons plus jamais que des éléments hors la loi perturbent la quiétude des populations », Denis Sassou N'Guesso

Le président de la République, chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso, a prescrit, comme de tradition à l'occasion du réveillon d'armes de fin d'année, des orientations à la force publique, parmi lesquelles la poursuite de la lutte contre le grand banditisme urbain et le renforcement de la qualité, de la capacité et de défense de certaines unités de combat.

Saluant les efforts consentis par la force publique dans le cadre de l'éradication du grand banditisme dans le pays, le président de la République a averti que : « nous ne permettrons plus jamais que des éléments hors la loi la perturbent comme nous l'avons constaté ces dernières années, ces derniers mois. Donc la force publique a la mission principale de maintenir ce climat de quiétude non pas seulement dans les grandes villes, mais dans l'ensemble du territoire national. Il en sera ainsi toute l'année 2026 et au-delà. C'est dans ces conditions que notre peuple pourra se mobiliser pour prendre part à l'effort de construction de notre pays », a-t-il insisté.

Selon le chef suprême des armées, la force publique a accompli cette mission avec bonheur et honneur car les témoignages en provenance du peuple indiquent que ces actions ont été saluées. « Et nous sommes heureux de voir que principalement à Pointe-Noire et à Brazzaville et même à l'intérieur du pays, les populations ont repris la vie paisible.

J'ai eu des témoignages, y compris des agents de la radio et de la télévision qui tous m'ont dit qu'ils étaient obligés d'interrompre certaines émissions à la radio à la télévision très tôt pour rentrer chez eux et parce que les bandits armés occupaient la rue, et des mamans qui sont heureuses de vendre leurs produits de jour comme de nuit », a-t-il rappelé, précisant que se déplacer de jour comme de nuit a toujours été la vie dans le pays.

Se félicitant de la mise en oeuvre par les forces de défense et de sécurité, des directives données en 2024, le chef de l'Etat a rappelé que 2026 devrait connaitre le renforcement des unités de combat, à partir des recrutements qui ont été faits ainsi que permettre la mise en place de l'unité de génie travaux ayant déjà fait ses preuves sur le terrain. « L'année prochaine, il y aura l'élection présidentielle dans le pays.

La force publique, avec l'appui du gouvernement, s'emploiera à faire en sorte que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national, la sécurité et que l'élection présidentielle de 2026 se déroule dans la paix, la sécurité, la transparence et l'unité de notre peuple. Cet objectif sera certainement atteint. Il n'y a pas de doute, notre peuple, est un peuple qui aspire à la paix et à la sécurité, la force publique se déploiera pour faire que ces élections se déroulent dans la quiétude totale », a instruit le président de la République.

De bonnes perspectives pour le pays

D'après Denis Sassou N'Guesso, des indices montrent que le Congo ira de l'avant. Il suffit, a-t-il argumenté, de regarder l'engouement avec lequel les paysans se mobilisent pour relancer l'agriculture dans le pays. Un élan gigantesque, a-t-il dit, qui prendra de plus en plus d'ampleur. Il a, par ailleurs, demandé aux pays amis qui travaillent dans les cabinets de défense et sécurité près des ambassades de poursuivre leur soutien aux efforts que déploie la force publique pour le maintien de la paix et la sécurité en République du Congo, en amitié avec tous les autres peuples du monde.

Revenant sur le rapport de mise en oeuvre des directives prescrites le 31 décembre, présenté par le chef d'état-major général des Forces armées congolaises, le général Guy Blanchard Okoï, a rappelé que ces orientations ont exécutées dans un contexte national fait de difficultés multiples et de difficultés surtout financières. « Je constate que la force publique a fait preuve de résilience et comme nous l'avons aussi observé au niveau du peuple.

Notre peuple, au cours de cette année difficile, a fait preuve de résilience et je suis heureux de constater que la force publique est véritablement en union avec le peuple. Je puis dire que des efforts ont été consentis cette année pour que nous gardions toujours la tête hors de l'eau et il est possible aussi que les années à venir soient aussi des années de progrès et du résultat positif pourquoi pas dans l'intérêt du peuple et de la force publique », a salué Denis Sassou N'Guesso.