Tunisie: Le gouvernement crée une adresse unique pour traiter les plaintes des investisseurs face à l'administration

Tunis — Le gouvernement a annoncé, mercredi, la création d'une adresse électronique unique (investissement@pm.gov.tn) dédiée au traitement rapide des dossiers des investisseurs et à la levée de tout blocage ou manquement administratif.

Lors d'un conseil ministériel restreint consacré au projet de loi sur l'investissement, la présidence du gouvernement a indiqué que cette initiative vise à assurer un traitement rapide et efficace des plaintes liées aux retards ou dysfonctionnements des structures publiques, qu'elles soient centrales, régionales ou locales.

Les investisseurs sont invités à transmettre à cette adresse leurs requêtes, accompagnées de leur numéro de téléphone et de tous les documents déjà fournis à l'administration concernée.

Présidant ce conseil, la cheffe du gouvernement, Sarah Zaâfrani Zenzri, a insisté sur l'obligation pour toutes les structures publiques d'assister les investisseurs, de résoudre leurs difficultés en temps réel et de proposer des solutions concrètes dans l'intérêt national.

Elle a rappelé que l'investissement reste un pilier essentiel de la croissance, de la création d'emplois et de la compétitivité économique.

Malgré les réformes introduites par la loi n°2016-71, le dispositif actuel est jugé insuffisant, a-t-elle estimé, soulignant que le nouveau projet de loi vise à moderniser le cadre juridique tunisien et à le renforcer pour mieux répondre aux défis économiques contemporains et aux exigences d'une économie ouverte.