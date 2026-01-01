Sénégal: Enseignement supérieur - Après son habilitation, l'Ucak de Touba engage le processus d'accréditation de ses diplômes

1 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla GUEYE

Trois ans après le lancement de ses enseignements, l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (Ucak) de Touba franchit une étape majeure dans son développement académique. Après avoir obtenu son habilitation institutionnelle délivrée par l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur (Anaq-Sup), l'Ucak a officiellement entamé le processus d'accréditation de ses diplômes, a annoncé, mercredi, le président du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (Ccak), Serigne Ahmadou Badawi Mbacké.

"Cette nouvelle phase est cruciale. L'expérience acquise lors de l'habilitation nous permet d'aborder l'accréditation avec sérénité et optimisme", a déclaré Serigne Ahmadou Badawi Mbacké lors d'un point de presse consacré aux résultats de l'habilitation.

Le processus d'accréditation vise à garantir la reconnaissance des diplômes délivrés par l'Ucak, tant au niveau national qu'international. Selon le président du Ccak, ce pas renforce la crédibilité de l'université et confirme que ses formations respectent les standards de qualité attendus d'un établissement d'enseignement supérieur.

Pour le recteur de l'Ucak, le professeur Lamine Gueye, l'université reste ouverte à tous les Sénégalais et étudiants de la sous-région, en proposant des formations en sciences islamiques, en langue arabe et dans d'autres disciplines. "Il ne s'agit pas d'une université régionale, mais d'une institution au service de la communauté mouride et du pays tout entier", a-t-il insisté.

Avec ce processus d'accréditation, l'Ucak franchit une étape essentielle pour affirmer sa place dans le paysage de l'enseignement supérieur sénégalais et offrir à ses diplômés une reconnaissance académique solide.

