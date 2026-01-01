Afrique: CAN 2025 - La Fédération sénégalaise dément toute tension avec le staff technique

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié un communiqué officiel, ce 1er janvier 2026, pour répondre aux rumeurs faisant état de tensions internes entre l'instance et l'encadrement technique de l'équipe nationale.

La FSF regrette la propagation d'informations suggérant l'existence d'un climat conflictuel entre la fédération et le sélectionneur national. L'instance fédérale dénonce vigoureusement ces allégations, les qualifiant de « dénuées de tout fondement ». Selon le communiqué, ces rumeurs n'auraient pour seul objectif que de déstabiliser la dynamique de l'équipe, alors que celle-ci est en pleine compétition.

Le communiqué estime que le président de la FSF entretient des rapports « extrêmement cordiaux et fraternels » avec le sélectionneur ainsi qu'avec l'ensemble des membres de l'encadrement technique.

L'appel à l'union

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'heure est désormais à la mobilisation générale et à l'union sacrée autour des Lions. La fédération appelle à éviter les polémiques et les divisions pour se concentrer sur l'unique ambition du groupe : accompagner l'équipe vers la victoire finale.

Le communiqué conclut en rappelant que toutes les énergies sont focalisées vers le triomphe au soir du 18 janvier 2026.