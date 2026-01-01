Ile Maurice: Ces slameurs qui ont marqué 2025

Entre émotions intenses, regards lucides sur la société et puissance des mots dits à haute voix, ces slameurs, maîtres de la scène, ont touché les consciences et marqué l'année par leur poésie et leurs performances scéniques mémorables.

Inès Tayer (Inestimable)

Jeune championne à la plume sensible et au regard aiguisé sur la société, Inestimable remet en question notre rapport aux écrans et aux réseaux à travers un slam percutant : «Tu as du réseau ? T'es hors réseau ? Je suis sur les réseaux, ai-je raison ? C'est déraisonnable, c'est un poison. Tu raccroches mais je ne décroche pas. Je suis accro, je fais défiler des images à longueur de journée.»

Kylian Razaze (Kylian)

Champion de la Ligue de Slam 2025, Kylian pose un regard sur l'empreinte laissée par l'humanité, dénonçant avec force et lucidité, la course vers le profit au détriment de la nature : «L'homme a laissé sur la Terre une empreinte indélébile ! Mais, de vous à moi, je pense qu'on a été un peu débiles ! Défricher des forêts endémiques. Pour des palmeraies, pour quelques frics !»

Stéphane Sirop (Griyo)

Vice-champion de la Ligue de Slam 2025, Griyo livre une performance dense et introspective, où la plume devient miroir de la masculinité contemporaine, entre remise en question, humanité et quête de sens: «L'écriture est illisible, mais c'est à vous, le sexe discret, que mon crayon s'adresse. Cela fait longtemps qu'il crève d'envie de vous écrire ces quelques lignes.»