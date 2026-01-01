Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «2026 sera l'année de l'économie»

Dans son message à la nation à l'occasion du Nouvel an 2026, ce jeudi 1er janvier, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a dressé un état des lieux de la situation du pays tout en exposant les priorités de son gouvernement pour l'année à venir. Il a d'emblée rappelé que le pays avait été laissé «au bord du précipice» par l'ancien régime, soulignant que redresser la situation exige du temps, de la patience et des décisions difficiles.

Selon lui, l'une des premières satisfactions du nouveau gouvernement a été de permettre au pays de retrouver sa liberté d'expression. Il a notamment mis en avant la transformation de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), affirmant que la MBC est redevenue un véritable média d'information, au service du public et non du pouvoir.

Le Premier ministre a également insisté sur l'importance du maintien de l'ordre et du respect de la loi, qualifiant le law and order de priorité gouvernementale. Il a rappelé qu'en 2025, pas moins de 95 arrestations ont été effectuées dans des affaires liées à la fraude et à la corruption, illustrant, selon lui, la volonté de l'État de lutter contre les dérives et l'impunité.

Dans le même esprit, Navin Ramgoolam a annoncé l'introduction prochaine de la Police and Criminal Justice Bill, un texte majeur qui mettra fin au système des provisional charges. Il a également confirmé la création de deux nouvelles institutions clés : la National Prosecution Commission et la National Crime Agency, destinées à renforcer la transparence, l'indépendance des poursuites et l'efficacité du système judiciaire, grâce à des équipes qualifiées et spécialisées.

Le chef du gouvernement a aussi indiqué avoir engagé des discussions avec le Privy Council afin de permettre à des Law Lords de siéger à Maurice, évitant ainsi aux Mauriciens de se rendre en Angleterre et de supporter des coûts élevés pour faire valoir leurs droits.

Sur le plan social, il a réaffirmé la détermination du gouvernement à moderniser le système de santé afin d'offrir des services de qualité à l'ensemble de la population. Abordant la question sensible des pensions, il a expliqué que la décision de fixer l'âge de la pension à 61 ans relevait d'une responsabilité budgétaire, le budget alloué aux pensions dépassant désormais celui de la santé et d'autres secteurs clés. Il a reconnu qu'il s'agissait d'une mesure impopulaire, mais nécessaire pour préparer l'avenir du pays.

Sur le plan économique, Navin Ramgoolam a mis en garde contre toute augmentation salariale non accompagnée d'une amélioration de la productivité, estimant qu'une telle approche ferait reculer le pays. Il a plaidé pour une réforme du système d'évaluation de la performance dans la fonction publique, avec l'introduction d'indicateurs précis permettant de mesurer l'efficacité réelle du travail accompli au service de la nation.

Enfin, le Premier ministre a annoncé qu'à partir de janvier, des sessions de travail seront organisées avec chaque ministre et leurs proches collaborateurs afin d'assurer une meilleure coordination de l'action gouvernementale. Il a réaffirmé que 2026 sera placée sous le signe de l'économie et que la ligne directrice de son gouvernement restera la transparence.