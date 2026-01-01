Maroc: La consécration onusienne d'une Vision Royale

L'année 2025 s'impose déjà comme un jalon majeur dans l'histoire contemporaine de la question du Sahara marocain. Non seulement pour avoir clos, à elle seule, un conflit artificiel vieux de plusieurs décennies, mais parce qu'elle en a profondément modifié les termes, le langage et les perspectives.

En l'espace de quelques mois, le conflit est sorti du registre de l'ambiguïté diplomatique pour entrer dans celui du réalisme politique assumé. La résolution 2797 du Conseil de sécurité adoptée en octobre 2025 ne se contente pas d'ajouter une ligne de plus à une longue série de textes onusiens. Elle consacre un basculement. Celui d'une communauté internationale désormais alignée sur une lecture pragmatique, responsable et stabilisatrice, au coeur de laquelle l'Initiative marocaine d'autonomie s'impose comme l'unique cadre crédible de règlement.

Depuis le début de son règne, S.M le Roi Mohammed VI a fait du dossier du Sahara non pas un moyen de mobilisation conjoncturelle, mais une cause structurante de l'Etat marocain. Loin des logiques de surenchère ou des postures émotionnelles, le Souverain a choisi la voie la plus exigeante : celle du long terme, du droit international maîtrisé et de la construction patiente de la crédibilité. L'année 2025 apparaît ainsi comme le moment où cette méthode, longtemps éprouvée, a produit ses effets les plus tangibles.

La résolution du Conseil de sécurité adoptée à l'automne 2025 constitue à cet égard un jalon historique. Pour la première fois, le texte onusien ne se limite plus à encourager les parties à dialoguer ou à qualifier l'Initiative marocaine d'autonomie de sérieuse et crédible. Il en consacre les fondements comme base unique et réaliste d'un règlement politique définitif. Ce glissement sémantique, discret en apparence, traduit en réalité une évolution profonde du regard international. Le Sahara cesse d'être perçu comme un contentieux figé pour devenir un dossier de stabilisation régionale, où le pragmatisme prime sur les illusions idéologiques.

Ce basculement n'est pas le fruit d'un rapport de force brutal, mais celui d'une stratégie Royale fondée sur la légitimité. S.M Mohammed VI a su ancrer la question du Sahara dans une vision globale du Maroc utile, stable et responsable. La diplomatie marocaine, guidée par cette orientation, a patiemment élargi le cercle des soutiens à l'Initiative d'autonomie, jusqu'à en faire aujourd'hui un consensus de fait. Grandes puissances, partenaires européens, pays africains et arabes convergent désormais vers une même conclusion : il n'existe pas d'alternative crédible en dehors du cadre proposé par le Maroc.

Le Discours Royal du 31 octobre 2025 marque le point d'orgue de cette séquence. En s'adressant directement à la Nation, S.M le Roi ne se contente pas de commenter une résolution internationale. Il en révèle la portée historique. En affirmant qu'il y aura désormais un avant et un après cette date, le Souverain acte l'entrée du dossier du Sahara dans une nouvelle phase, celle de la consolidation irréversible. Mais fidèle à sa ligne, le Souverain refuse tout triomphalisme. Il parle de responsabilité, de réconciliation et d'avenir partagé. La victoire diplomatique est présentée non comme une fin, mais comme une opportunité.

Cette posture renforce la dimension profondément humaine de la Vision Royale. L'appel adressé aux populations des camps de Tindouf, formulé avec solennité et empathie, illustre une conception inclusive de la Nation. En garantissant l'égalité de droits entre tous les Marocains, sans distinction d'origine ou de parcours, S.M le Roi inscrit la résolution du conflit dans une logique de réparation et de dignité. Cette dimension sociale et humaine, souvent absente des lectures purement géopolitiques, constitue l'un des atouts majeurs de la proposition marocaine.

L'année 2025 confirme également la réussite d'un autre pilier de la Vision Royale : l'ancrage irréversible des provinces du Sud dans la dynamique nationale. Sous l'impulsion directe de S.M le Roi, le Sahara marocain s'est transformé en un espace de développement, de stabilité et de projection africaine. Les investissements structurants, la reconnaissance internationale de la souveraineté économique du Royaume sur ces territoires et leur rôle croissant comme hub régional renforcent la crédibilité politique du Maroc. Le développement n'est plus un argument, il est devenu une preuve.

Dans un contexte international marqué par l'instabilité, les crises et la montée des menaces transfrontalières, le Sahara marocain apparaît aujourd'hui comme un facteur de sécurité régionale. Cette réalité n'a pas échappé aux grandes puissances, de plus en plus attentives aux solutions capables de produire de la stabilité durable. Le réalisme international qui s'impose en 2025 rejoint ainsi, point par point, la Vision Royale défendue depuis des années.

Il serait erroné de considérer cette avancée comme un simple succès diplomatique parmi d'autres. Elle constitue l'une des réalisations majeures du règne de S.M le Roi Mohammed VI. Non seulement parce qu'elle consolide l'intégrité territoriale du Royaume, mais parce qu'elle démontre qu'une cause nationale peut être défendue avec fermeté sans jamais renoncer à l'ouverture. S.M le Roi a su transformer un dossier complexe en levier de crédibilité internationale, en faisant du Maroc un acteur responsable et respecté.

A l'heure où le dossier du Sahara entre dans sa phase décisive, le Maroc aborde l'avenir avec une confiance sereine. Cette confiance ne repose ni sur l'euphorie ni sur la certitude absolue, mais sur la solidité d'une Vision Royale éprouvée. En 2025, le réalisme international n'a pas simplement évolué. Il a rejoint, enfin, la vérité portée par le Maroc depuis des décennies. Et dans cette convergence, c'est la méthode de Sa Majesté qui s'impose comme l'une des grandes réussites politiques de son règne.