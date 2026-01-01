Maroc: Cash Plus - L'IPO pulvérise les compteurs avec 64 fois de souscriptions

31 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

L'introduction en Bourse (IPO - Initial Public Offering) de Cash Plus a été sursouscrite 64 fois par 80.759 souscripteurs, soit un taux de satisfaction de 1,56%, a annoncé, récemment à Casablanca, le directeur général par intérim de la Bourse de Casablanca, Mohamed Saad.

Avec un montant souscrit de près de 48,82 milliards de dirhams (MMDH) et 244.163.978 actions demandées, l'IPO de Cash Plus a rencontré un engouement exceptionnel de la part des investisseurs, témoignant de la confiance du marché à la fois dans la Bourse de Casablanca et dans le modèle de croissance du groupe et son rôle stratégique pour l'inclusion financière au Maroc.

D'un montant global de 750 millions de dirhams (MDH), l'opération, deuxième de l'année 2025, a confirmé le vif intérêt des investisseurs pour le secteur de la technologie financière et pour les entreprises innovantes.

