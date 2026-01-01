Maroc: Secteur bancaire coté - Attijariwafa Bank et CIH Bank battent des records en 2025

31 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

La publication des résultats des neuf premiers mois de 2025 du secteur bancaire coté à la Bourse de Casablanca révèle le franchissement par Attijariwafa Bank (AWB) et CIH Bank de nouveaux caps en termes de bénéfices, ressort-il du récent "Research Report - Equity" d'Attijari Global Research (AGR).

Ainsi, AWB a affiché un résultat net part du groupe (RNPG) de 8,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre dernier, soit un taux de réalisation de 80% par rapport à la prévision annuelle d'AGR qui souligne que la banque serait ainsi la 1ère société cotée à franchir la barre des 10 MMDH de bénéfices en 2025.

Concernant CIH Bank, elle a enregistré un RNPG de 862 millions de dirhams (MDH), en hausse de 31%, contre une estimation AGR de 1.088 MDH pour l'année 2025, soit un taux de réalisation élevé de 79%. La banque devrait franchir pour la 1ère fois de son histoire la barre des 1 MMDH de bénéfices à compter de 2025.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.