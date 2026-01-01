Maroc: Secteur bancaire coté - Attijariwafa Bank et CIH Bank battent des records en 2025

La publication des résultats des neuf premiers mois de 2025 du secteur bancaire coté à la Bourse de Casablanca révèle le franchissement par Attijariwafa Bank (AWB) et CIH Bank de nouveaux caps en termes de bénéfices, ressort-il du récent "Research Report - Equity" d'Attijari Global Research (AGR).

Ainsi, AWB a affiché un résultat net part du groupe (RNPG) de 8,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre dernier, soit un taux de réalisation de 80% par rapport à la prévision annuelle d'AGR qui souligne que la banque serait ainsi la 1ère société cotée à franchir la barre des 10 MMDH de bénéfices en 2025.

Concernant CIH Bank, elle a enregistré un RNPG de 862 millions de dirhams (MDH), en hausse de 31%, contre une estimation AGR de 1.088 MDH pour l'année 2025, soit un taux de réalisation élevé de 79%. La banque devrait franchir pour la 1ère fois de son histoire la barre des 1 MMDH de bénéfices à compter de 2025.