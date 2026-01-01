Sénégal: Prétendues tensions entre la FSF et Pape Thiaw - La FSF dément toute tension avec le sélectionneur national

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) est montée au créneau pour mettre fin aux rumeurs persistantes faisant état de prétendues tensions entre l'instance fédérale et le sélectionneur national. Dans un communiqué rendu public, la FSF a fermement démenti ces informations qu'elle qualifie d'« allégations dénuées de tout fondement ».

Selon la Fédération, certaines publications relayées par une partie de la presse tendent à entretenir l'idée d'un climat conflictuel au sein de l'équipe nationale, au moment même où les Lions sont engagés dans une compétition majeure. Une situation que la FSF juge regrettable et nuisible à la stabilité du groupe.

L'instance dirigeante du football sénégalais insiste, au contraire, sur la qualité des relations entre son président et le sélectionneur national. Elle évoque une collaboration « exemplaire », allant bien au-delà du strict cadre professionnel, marquée par des liens cordiaux et fraternels avec l'ensemble de l'encadrement technique.

La FSF souligne également l'existence d'une véritable synergie d'action au sein de la délégation sénégalaise. Sous l'autorité du président de la Fédération, le travail se ferait « en parfaite intelligence, dans le respect mutuel et avec une vision commune », celle de placer l'équipe nationale dans les meilleures conditions de performance.

Face aux rumeurs, la Fédération appelle à l'unité et à la responsabilité. « L'heure n'est ni à la polémique stérile ni à la division », affirme-t-elle, invitant l'ensemble du peuple sénégalais à se mobiliser derrière son équipe nationale et son encadrement technique.

Dans cet esprit de rassemblement, la FSF exhorte supporters, acteurs du football et médias à concentrer toutes les énergies vers un seul objectif : accompagner les Lions vers la victoire finale, avec l'espoir d'un sacre au terme de la compétition, le 18 janvier prochain, Inshallah.