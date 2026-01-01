Maroc: ONMT - Une offensive stratégique pour renforcer l'attractivité du pays

31 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Pour soutenir la dynamique de la demande touristique, l'Office national marocain du tourisme (ONMT) a déployé un arsenal d'actions offensives et multicanales prônant une approche qui s'appuie sur un mix de campagnes expérientielles, de stratégies marchés ciblées et de renforcement continu de la connectivité aérienne, afin de consolider l'attractivité de la destination Maroc sur les segments à fort potentiel.

Sur le marché domestique et auprès des Marocains du monde, l'ONMT a lancé la campagne immersive "Ntla9aw fbladna", misant sur l'émotion, l'authenticité et le vécu pour convertir l'intention de voyage en voyage effectif.

A l'international, l'Office a renforcé sa présence sur les marchés à forte valeur ajoutée, notamment nord-américain et africain, à travers des workshops ciblés, des fam trips, des roadshows et des partenariats stratégiques avec les professionnels du voyage.

Cette croissance s'est accompagnée d'une montée en puissance de la connectivité aérienne directe, en particulier avec les Etats-Unis, facilitant davantage l'accessibilité de la destination.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.