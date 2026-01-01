Maroc: Tourisme - Le pays dépasse déjà le total de 2024 et signe une performance historique

Le tourisme marocain a franchi de nouveaux seuils, atteignant des performances inédites à tous les niveaux qui ouvrent de nouvelles perspectives de croissance et de consolidation en 2026.

Chiffres à l'appui : le Royaume a accueilli 18 millions de touristes durant les onze premiers mois de 2025, un niveau historique qui dépasse déjà le total de toute l'année 2024 avec plus de 600.000 touristes supplémentaires, offrant ainsi une base solide pour capitaliser davantage en 2026.

Les recettes de voyage ont, quant à elles, franchi le seuil des 113 milliards de dirhams (MMDH) avant même la clôture de l'année, excédant le niveau enregistré sur l'ensemble de l'année précédente, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.

En matière d'investissements, un montant de 8 MMDH a été mobilisé en 2025 dans le secteur touristique, contribuant à accompagner la croissance des flux et à consolider l'attractivité de la destination Maroc.