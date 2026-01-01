Maroc: Télécoms - Explosion des taux de pénétration du mobile et d'Internet en 2025

31 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Le parc de la téléphonie mobile s'est accru de 1,5% au terme des neuf premiers mois de 2025, après une hausse de 5,1% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Bien qu'en décélération de croissance, le volume du parc de la téléphonie mobile a dépassé les 66,1 millions d'abonnés à fin septembre 2025, pour atteindre pour la première fois un taux de pénétration de 166%, après 161,2% un an plus tôt et 133,5% à fin septembre 2019, a-t-elle indiqué dans sa note de conjoncture du mois de décembre 2025.

De son côté, le parc Internet s'est consolidé de 3,1% à fin septembre 2025, après un affermissement de 6,5% un an auparavant, portant son parc d'abonnés à 43,3 millions d'abonnés, au lieu de 42,1 millions d'abonnés il y a une année.

Quant au taux de pénétration de ce segment, il a atteint un niveau record au terme des neuf premiers mois de 2025, soit 117,9%, au lieu de 112,7% à fin septembre 2024 et 74,1% à fin septembre 2019.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.